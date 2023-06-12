Три подростка сбежали из ресурсного центра в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прогуляться под ночными летними облаками накануне отправились три воспитанника ресурсного центра. Но уйти из учреждения, расположенного в поселке Каложицкий в Ленинградской области, теплым вечером они решили без спроса. О пропаже подростков в полицию сообщила заместитель директора организации. Информацию об этом передает АН «Оперативное прикрытие».

– 16-летняя девочка уходила и раньше, – передает агентство.

Кроме того, несовершеннолетняя воспитанница центра помощи детям-сиротам, как оказалось, сейчас нигде не учится. Более того, подросток стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Вместе с ней воскресным вечером, не спрашивая ни у кого разрешения, ушли еще два ребенка. 17-летний и 15-летний мальчики. Они учатся в коррекционной школе-интернате.

Ранее spb.kp.ru писала, что причиной смерти трех сирот из интерната №10 в Петербурге стал отек мозга.