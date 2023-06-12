Куратора из академии полиции Петербурга заподозрили в распространении порно с ученицей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники полиции задержали 23-летнего куратора курса АНОО «Санкт-Петербургская академия милиция имени Н.А.Щёлокова». Его подозревают в распространении порнографических материалов с 17-летней студенткой. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

– Предположительно, мужчину отправят в изолятор временного содержания, – пишет агентство.

Следователи возбудили уголовное дело из-за изготовления и распространения в Сети откровенных фото и видео с несовершеннолетней. Если правоохранители найдут доказательства вины мужчины, то ему грозит

до шести лет колонии. Кроме того, ему могут запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Срок ограничений, к слову, также немаленький – до пятнадцати лет.

Ранее spb.kp.ru писала, что убитая в отеле в Петербурге 38-летняя порноактриса была беременна. Напомним, что тело 38-летней Екатерины нашли в номере отеля на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге.