Пожилая петербурженка отдала мошенникам более полумиллиона рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более полумиллиона рублей перевела пенсионерка из Петербурга мошенникам. Накануне в полицию обратилась 84-летняя жительница Парголово. Оказалось, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они убедили женщину перевести 540 тысяч на продиктованный счет. Замотивировали местную жительницу странной активностью на ее карте. Об этом сообщили в АН «Оперативное прикрытие».

– Пожилая петербурженка поехала в торговый комплекс, где через банкомат перевела деньги, – рассказали в агентстве.

Тогда же к областным правоохранителям обратилась обратилась 69-летняя женщина. Только звонил ей не не лжесотрудник банка, а псевдополицейский. Злоумышленник настойчиво рассказывал жительнице Ленобласти о безопасности денежных средств. И, в итоге, убедил ее перевести 145 тысяч рублей на продиктованный счет.

Правоохранители уже устанавливают, кому он принадлежит. По обоим случаям возбудили уголовные дела.