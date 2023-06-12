В Пулково задерживают рейсы из-за нашествия пчел. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Сети появилась информация, что на аэропорт «Пулково» массово налетели пчелы. Из-за этого задержался вылет в Казань компании «Нордвинд». Ожидать 217 пассажирам пришлось около получаса. В пресс-службе Воздушных ворот Северной столицы spb.kp.ru сообщили только об изменении расписания.

– Рейс 251 авиакомпании Nordwind Airlines из Петербурга в Казань вылетел в 13:16, – сообщили в пресс-службе организации.

По сообщениям некоторых СМИ, жужжащие желто-черные насекомые упорно не хотели пускать пассажиров. Когда трап подогнали к самолету, его сразу облепил рой пчел. Кажется, полосатые жители Северной столицы оказались какими-то неправильными.

Кроме них, рейсам, по неуточненным данным, помешал бесхозный предмет. Как сообщили пассажиры в группе «ДТП и ЧП | Петербург», находку сочли безопасной.