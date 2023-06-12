Богослужение в честь 165-летия освящения Исаакиевского собора прошло в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Праздничное богослужение прошло в понедельник, 12 июня, в Исаакиевском соборе. Поводом для этого стало 165-летия со дня его освящения. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской митрополии Русской православной церкви.

– Поздравляем с престольным праздником! Кроме того, 165 лет назад был освящен Исаакиевский собор – говорится в посте, опубликованном в официальных соцсетях духовного учреждения.

Богослужение началось ранним утром – в 8:45. Его возглавил митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. После того, как единая и массовая молитва закончилась, вокруг собора прихожане совершили крестный ход.

Кстати, Исаакиевский собор был заложен в 1819 году по проекту архитектора Огюста Монферрана. На его строительство ушло почти 40 лет. Храм был освящен в день чествования преподобного Исаакия Далматского 12 июня 1858 года.