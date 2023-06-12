Смертельное ДТП произошло между двумя легковушками на трассе «Кола» в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смертельное ДТП произошло накануне на 390-м километре трассы «Кола» в Ленобласти. Там «Шкода Йети» влетела в «Ладу Веста». Из-за этого 46-летняя пассажирка, находившаяся в авто чешского производителя, скончалась. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

– Водитель машины модели «Йети» двигался в сторону города Пикалево. Но при выезде со второстепенной дороги, нарушил ПДД и врезался в отечественный транспорт, – рассказали в агентстве.

Мужчину, не уступившего дорогу, с многочисленными травмами госпитализировали в Пикалевскую больницу. Все пассажиры, ехавшие в «Ладе», к счастью, остались живы. Двух женщин – 75 и 74 лет – в тяжелом состоянии доставили в медучреждение. Автоледи, управлявшая «Вестой» получила внутричерепную травму и ушиб нижней части спины. Медики оценили ее самочувствие как удовлетворительное. Ушибом голеностопного сустава отделалась подросток, находившаяся в пострадавшем авто.