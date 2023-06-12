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НовостиОбщество12 июня 2023 15:42

Ежегодный Фестиваль цветов открылся в Александровском саду в Петербурге

Мероприятие в этом году посвятили Году педагога и наставника
Элеонора КУРЮМОВА
Ежегодный Фестиваль цветов открылся в Александровском саду в Петербурге.

Ежегодный Фестиваль цветов открылся в Александровском саду в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В День России, 12 июня, в Александровском саду открылся ежегодный Фестиваль цветов. В этот раз его посвятили Году педагога и наставника. На выставочной площадке специалисты садово-паркового хозяйства продемонстрировали оригинальные цветочные композиции. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Сотрудники пяти петербургских предприятий, учащиеся Садово-архитектурного лицея № 113 и Академии управления городской средой создали семь цветников на площади более двухсот квадратных метров, – рассказал вице-губернатор Северной столицы Анатолий Повелий.

Всего участники фестиваля использовали почти 24 тысячи цветов. Для создания прекрасных композиций активисты применяли самые различные сорта растений. А оформили выставку с помощью мраморной крошки. Кстати, все цветники будут радовать горожан до поздней осени.