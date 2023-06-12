Спасатели прогнали медведя, загнавшего в западню туристов в Карелии. Фото: vk.com/spasatel.krpss

Накануне, 11 июня, испуганные туристы сообщили оперативному дежурному Карельской поисково-спасательной службы о вышедшем из леса медведе. Оказалось, что люди столкнулись с диким зверем в лесном массиве поселка Рюттю Сортавальского района. Пострадавшие попросили вывезти их подальше от косолапого. Об этом сообщили в пресс-службе спасательной организации.

– На вызов выехали сотрудники Сортавальского поискового отряда, – уточнили специалисты.

Они с помощью звуковой сирены смогли отпугнуть медведя. Дрожащих туристов вывели из леса и развезли по домам. Как выяснилось, никто из участников позднего променада среди деревьев не пострадал и, соответственно, в медицинской помощи не нуждался. Но мишке, быстро ретировавшемся подальше от людей, громкие звуки явно не понравились.

Ранее spb.kp.ru писала, что пограничник обхитрил напавшего на него медведя на границе с Ленобластью.