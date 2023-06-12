Хоккейные матчи пройдут между участниками ПМЭФ на «Шанс Арене» 13 и 14 июня. Фото: Предоставлено КП-Петербург

Ежегодный Кубок Росконгресса по хоккею, приуроченный к ПМЭФ, сменит площадку. В этом году традиционный турнир состоится в спорткомплексе «Шанс Арена». Матчи пройдут 13 и 14 июня. Кстати, четыре команды – «Политика», «Бизнес», «Чемпион» и «Правительство Петербурга» – будут сформированы из участников форума. Об этом сообщил гендиректор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков, которому и принадлежит арена. – Каждая из команд сыграет в двух матчах. В состав команд войдут известные чиновники, бизнесмены, политики и общественники, – сообщил глава организации. В число игроков вошли и прекрасные дамы: депутат Госдумы Светлана Журова и управляющий партнер сегмента Digital ESG в группе компаний IBS Наталья Починок. К слову, эксперты оценивают «Шанс Арену» как спорткомплекс, оснащенный современным оборудованием, где созданы все условия для полноценной игры.