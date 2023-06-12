Вход на станцию «Крестовский остров» ограничили 12 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО

В День России, 12 июня, станция метро «Крестовский остров» не справилась с наплывом отдыхающих гостей и жителей Петербурга. Из-за этого работникам подземки пришлось закрыть одну из четырех дверей у входа в вестибюль здания. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского организатора перевозок.

– С четырех часов дня ограничена пропускная способность станции, – уточнили в пресс-службе компании.

По словам очевидцев, возвращавшихся домой с праздника, через какое-то время после закрытия у входа в метрополитен возникла пробка. Но пришедшие на праздничную программу люди совсем не спешат штурмовать станцию, а наслаждаются теплой погодой, наконец установившейся в Северной столице. Большинство ведет себя, как говорится, чинно и благородно. Но, конечно, находятся и те уникумы, кому уже не терпится пролезть вперед и выиграть эту гонку до вагона поезда.