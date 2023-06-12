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НовостиОбщество12 июня 2023 17:07

Вход на станцию «Крестовский остров» ограничили 12 июня

Закрыли одну дверь из четырех
Элеонора КУРЮМОВА
Вход на станцию «Крестовский остров» ограничили 12 июня.

Вход на станцию «Крестовский остров» ограничили 12 июня.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В День России, 12 июня, станция метро «Крестовский остров» не справилась с наплывом отдыхающих гостей и жителей Петербурга. Из-за этого работникам подземки пришлось закрыть одну из четырех дверей у входа в вестибюль здания. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского организатора перевозок.

– С четырех часов дня ограничена пропускная способность станции, – уточнили в пресс-службе компании.

По словам очевидцев, возвращавшихся домой с праздника, через какое-то время после закрытия у входа в метрополитен возникла пробка. Но пришедшие на праздничную программу люди совсем не спешат штурмовать станцию, а наслаждаются теплой погодой, наконец установившейся в Северной столице. Большинство ведет себя, как говорится, чинно и благородно. Но, конечно, находятся и те уникумы, кому уже не терпится пролезть вперед и выиграть эту гонку до вагона поезда.