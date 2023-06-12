Пожару на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге присвоили номер 1-БИС.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Мощный пожар случился во второй половине дня, 12 июня. Как сообщили очевидцы, в Выборгском районе около семи часов вечера загорелось нежилое здание на Большом Сампсониевском проспекте. Информацию передали на пульт спасателей, которые оперативно прибыли на место происшествия и уже через 20 минут присвоили пожару дополнительный номер. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу.
– Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, – сообщили в пресс-службе организации.
Как уточнили спасатели, в расселенном неэксплуатируемом помещении огонь занял площадь около 60 квадратных метров. Спустя час на месте происшествия продолжают работать 28 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах.
Ранее spb.kp.ru писала, что мощный пожар в доме на Колпинском шоссе в Петербурге спасатели локализовали за час.