Жарко и солнечно будет в Петербурге 13 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург наконец-то пришла летняя погода. Она сменила холода достаточно неожиданно. Во вторник, 13 июня 2023 года, прогрев продолжится. Горожане могут спокойно надевать шорты и платья, не боясь замерзнуть или промокнуть. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица останется под влиянием антициклона, который сохранит в регионе малооблачную и сухую погоду, что позволит солнечным лучам продолжить активно прогревать воздушные массы, и температурные показатели превысят климатическую норму, - сообщил специалист.

Днем температура воздуха в Петербурге поднимется до плюс 23-25 градусов, по Ленинградской области теплее - 21-26 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду.

В среду теплая погода продолжится. Снова до 25 градусов тепла и без дождей.