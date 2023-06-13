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НовостиОбщество13 июня 2023 5:10

Жарко и солнечно будет в Петербурге 13 июня

Температура воздуха окажется выше климатической нормы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Жарко и солнечно будет в Петербурге 13 июня

Жарко и солнечно будет в Петербурге 13 июня

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург наконец-то пришла летняя погода. Она сменила холода достаточно неожиданно. Во вторник, 13 июня 2023 года, прогрев продолжится. Горожане могут спокойно надевать шорты и платья, не боясь замерзнуть или промокнуть. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица останется под влиянием антициклона, который сохранит в регионе малооблачную и сухую погоду, что позволит солнечным лучам продолжить активно прогревать воздушные массы, и температурные показатели превысят климатическую норму, - сообщил специалист.

Днем температура воздуха в Петербурге поднимется до плюс 23-25 градусов, по Ленинградской области теплее - 21-26 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду.

В среду теплая погода продолжится. Снова до 25 градусов тепла и без дождей.