Машина сбила лося на Софийской улице в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге вновь лось попал под колеса автомобиля. Это произошло в ночь на вторник, 13 июня 2023 года, в районе Колпино. Сохатый неожиданно выскочил перед машиной на обычно оживленной Софийской улице. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Машина сбила лося на Софийской улице. Видео с места аварии попало на камеру, - рассказали свидетели.

От удара туша лося отлетела на обочину. К сожалению, животное погибло. Водитель автомобиля, сбившего лося, огородил тело знаком аварийной остановки и вызвал службы, чтобы сообщить о случившемся. Пострадал ли кто-нибудь из автомобиля, попавшего в ДТП, на данный момент не сообщается.

Напомним, что сейчас в Петербурге и Ленинградской области у лосей проходит гон, поэтому автомобилистам надо быть внимательнее на дорогах особенно в ночное и утреннее время.