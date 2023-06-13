Автомобильный завод Toyota в Петербурге продали ФГУП "НАМИ"

Мантуров раскрыл детали продажи завода Toyota в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Российские активы Toyota, включая завод в Санкт-Петербурге, были проданы ФГУП "НАМИ" без возможности на обратный выкуп производства. Об этом 13 июня 2023 года рассказал лава Минпромторга Денис Мантуров, пишут "РИА Новости". Таким образом японская компания не сможет вернуть себе бизнес в стране.

- Сделка между Toyota и ФГУП "НАМИ" была заключена в конце весны этого года. Она предусматривает, среди прочего, передаче всех прав собственности на здание завода, оборудование и землю. Подробности соглашения официально не раскрывались, - пишет издание.

Что именно собираются выпускать на производственной площадке бывшего японского автоконцерна, пока что не сообщается.

Напомним, что ранее также был выкуплен бывший завод Nissan. На его мощностях теперь работает российский "Автоваз".