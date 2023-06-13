Беспилотные грузовики между Петербургом и Москвой запустят с 14 июня

По трассе М-11 "Нева" 14 июня запустят беспилотные грузовики Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 14 июня 2023 года по трассе "Нева" начнут ходить беспилотные грузовики. Новые автомобили "Камаз" начнут возить коммерческие грузы между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом со ссылкой на Министерство по транспорту сообщили "РИА Новости".

- В рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры" 14 июня беспилотные грузовики "КамАЗ" повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, "Газпромнефть-Снабжение", - сообщили в министерстве.

Пока что грузоперевозка запускается в экспериментальном режиме. Беспилотные грузовики прошли проверку в лаборатории ФГУП "НАМИ" на соответствие требованиям безопасности и которые МВД зарегистрировало как беспилотные. На данный момент этим всем требованиям соответствуют только грузовики "Камаза".