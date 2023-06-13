Отец изнасиловал 9-летнюю дочь в Ленинградской области

Рецидивист из Токсово изнасиловал собственную дочь Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области сотрудники полиции проводят проверку в связи с заявлением о сексуальном насилии в семье. Вечером 11 июня 2023 года в отделение МВД по Всеволожскому району обратилась 22-летняя женщина, которая рассказала, что ее сожитель изнасиловал свою дочь, которой всего девять лет. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Сообщение о преступлении поступило 11 июня около 21:45 в полицию от 22-летней сожительницы подозреваемого. Правоохранители прибыли в частный дом в Коротком переулке и задержали 28-летнего неработающего мужчину, - рассказал источник.

В дом сразу же нагрянули стражи порядка. Они осмотрели жилье, изъяли постельное белье и полотенце. Проводили ли они уже опрос с девочкой, пока что не уточняется.

На данный момент проводится проверка по факту заявления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.