Мощный пожар охватил 500 квадратных метров производственного здания возле КАД в Петербурге

Мощный пожар произошел возле КАД Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Серьезный пожар произошел рядом с Кольцевой автодорогой Санкт-Петербурга, вблизи станции метро "Купчино". В девятом часу утра 13 июня 2023 года огонь вспыхнул в производственном здании на Витебском проспекте Московского района. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 8:52 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о пожаре в доме 111 по Витебскому проспекту. По уточненной информации в производственном здании размером 20 на 30 метров происходит горение на площади 500 квадратных метров, - рассказали спасатели.

Очевидцы сообщают о том, что над местом пожара образовалось огромное облако черного дыма, которое видно из разных районов города.

На данный момент с огнем борются восемь пожарных машин и 40 человек личного состава МЧС. Сведения о пострадавших не поступали.