Пятиклассница из Петербурга попала в больницу с отравлением неизвестным веществом

12-летнюю девочку госпитализировали из ее квартиры. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отравленная пятиклассница попала в Детскую больницу №5 имени Филатова. 12 июня около десяти часов вечера девочку госпитализировали с отравлением веществом депримирующего действия. Врачи оценили ее состояние как тяжелое. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Скорая помощь забрала школьницу из квартиры на Краснопутиловской улице в Петербурге. В стационар ребенка доставили с отравлением веществом депримирующего действия, - рассказал источник.

Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося. Известно, что школьница живет со своей бабушкой, которой 65 лет. Женщина является опекуном ребенка. Семья ни на каких учетах не состоит.