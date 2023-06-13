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НовостиПроисшествия13 июня 2023 7:50

Пятиклассница из Петербурга попала в больницу с отравлением неизвестным веществом

12-летнюю девочку госпитализировали из ее квартиры
Анастасия НУРАДИЛОВА
12-летнюю девочку госпитализировали из ее квартиры.

12-летнюю девочку госпитализировали из ее квартиры.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отравленная пятиклассница попала в Детскую больницу №5 имени Филатова. 12 июня около десяти часов вечера девочку госпитализировали с отравлением веществом депримирующего действия. Врачи оценили ее состояние как тяжелое. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Скорая помощь забрала школьницу из квартиры на Краснопутиловской улице в Петербурге. В стационар ребенка доставили с отравлением веществом депримирующего действия, - рассказал источник.

Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося. Известно, что школьница живет со своей бабушкой, которой 65 лет. Женщина является опекуном ребенка. Семья ни на каких учетах не состоит.