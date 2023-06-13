Окровавленный труп женщины нашли на севере Петербурга

Устанавливаются обстоятельства гибели женщины в Выборгском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На севере Санкт-Петербурга нашли труп женщины. Тело 48-летней местной жительницы обнаружил 35-летний житель Выборгского района на черной лестнице в парадной одного из домов на улице Композиторов, после чего вызвал полицию. Об этом 13 июня 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 12:53 в полицию Выборгского района Петербурга обратился 35-летний петербуржец с сообщением о том, что в 5 парадной на 13 этаже дома 5 по улице Композиторов на черной лестнице находится труп женщины, а возле тела видны следы крови, - сообщили в полиции.

Стражи порядка прибыли на адрес и нашли тело женщины, лицо которое было в крови. Рядом лежала пустая бутылка из-под коньяка и несколько других предметов.

Уже в ночь на 13 июня стражи порядка у дома 5 по улице Композиторов в качестве подозреваемого задержали 26-летнего местного жителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.