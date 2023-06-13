Двухлетняя девочка попала под машину во дворе дома в Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские в Ленобласти проводят проверку после дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал ребенок. Авария случилась около восьми часов вечера 11 июня на улице Водопадной в поселке Симагино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель на «БМВ-Х6» заехал во двор и не заметил двухлетнюю девочку, которая выскочила перед машиной. Малышка была с мамой, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Девочка получила серьезные травмы, и ее госпитализировали с места дорожно-транспортного происшествия. Врачи оценили состояние малышки как тяжелое. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.