Полуторамесячный малыш с разбитой головой попал в больницу в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полуторамесячный малыш в Петербурге попал в больницу с разбитой головой. Ребенка госпитализировали около полуночи 12 июня из квартиры на Днепропетровской улице. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Мальчика привезли в Детскую больницу №5 имени Филатова 12 июня. Ребенка госпитализировали с очаговой травмой головного мозга, - рассказал источник.

По предварительным данным, малыш разбил голову, упав на кафельный пол в ванной комнате. Это произошло около десяти часов вечера 12 июня. В больнице врачи оценили состояние ребенка как средней степени тяжести.

Напомним, в этот же день в больницу попала пятиклассница, которая отравилась неизвестным веществом. 12-летняя девочка живет в бабушкой-опекуном и никогда не состояла на учетах.