Пьяная женщина за рулем протаранила три машины под Петербургом

Полицейскими в Буграх Всеволожского района задержана дама, пошедшая на автотаран Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Санкт-Петербургом пьяная женщина за рулем протаранила три машины, припаркованные во дворе, после чего завязалась серьезная потасовка между ней и возмущенными автовладельцами. В одиннадцатом часу вечера 12 июня 2023 года в полицию Всеволожского района поступило сообщение о конфликте во дворе дома 27 корпус 1 по Гаражному проезду в поселке Бугры. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Очевидцы сообщали, что во дворе дома 27 корпус 1 по Гаражному проезду в поселке Бугры возникла потасовка после того, как дама, находившаяся за рулем автомобиля «Санг Йонг», выезжая со двора, задела сразу три припаркованных автомобиля, - рассказали в полиции.

Стражи порядка прибыли на место. Они задержали и доставили в отделение для разбирательства 37-летнюю женщину, которая была за рулем машины.

На данный момент составлен административный протокол. Проверка продолжается.