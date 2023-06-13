Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 8:54

Ленобласть вошла в топ-10 регионов с лучшими санаториями

Регион занял шестое место в рейтинге
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ленобласть вошла в топ-10 регионов с лучшими санаториями.

Ленобласть вошла в топ-10 регионов с лучшими санаториями.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ленинградская область вошла в рейтинг регионов с лучшими санаториями. Такое исследование провели эксперты портала бронирования Санатории-России.рф. Южные территории при этом не учитывались. Об этом пишет Online47.ru со ссылкой на результаты исследования.

- Ленинградская область вошла в ТОП-10 рейтинга и заняла шестое место. Отмечается, что средняя стоимость санаторно-курортного отдыха в регионе в этом году составляет около 5,3 тысяч рублей в сутки, - сообщает издание.

Кроме Ленобласти, в рейтинге оказались Подмосковье, Башкирия и Татарстан. Нередко россияне ездят отдыхать в Тюменскую и Калининградскую области. Санатории в Мордовии и Саратовской области считаются наиболее бюджетными вариантами.