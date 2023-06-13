Наглый мужчина ограбил дом соседа в городе Луга Ленобласти

В Лужском районе Ленобласти полицией задержан соседоненавистник Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Луга Ленинградской области полиция задержана наглого мужчину, который ограбил своего соседа. В шесть часов вечера 11 июня 2023 года в отделение МВД по Лужскому району позвонил местный житель и рассказал о нападении. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- Сотрудники полиции приехали на вызов в дом 4-А по улице Достоевского. Их встретил пострадавший хозяин. Он рассказал, что к нему зашел в гости сосед, ранее множество раз судимый 28-летний мужчина. Не долго думая, гость напал на хозяина, забрал из дома телевизор и поспешил скрыться, - рассказали в полиции.

Но уйти далеко сосед не успел. Очень быстро сотрудники полиции задержали мужчину возле соседнего дома 6 по той же улице Достоевского.

По факту возбуждено уголовное дело.