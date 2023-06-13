Неву полностью закроют для гидроциклов на время проведения ПМЭФ-23. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дополнительные меры безопасности будут действовать на территории города во время проведения Петербургского международного экономического форума. Он состоится в Северной столице с 14 по 17 июня. На это время Неву полностью закроют для движения гидроциклов.

В местах проведения мероприятий, размещения участников и маршрутов передвижения будут следить за обстановкой и введут некоторые ограничения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

- Александр Беглов отметил, что произведен расчет необходимых сил и средств, созданы резервы, организованы аккредитационно-проверочные мероприятия в отношении участников, гостей, персонала, объектов, представителей СМИ, - сообщает издание.

Кроме этого, в городе создали оперативную группу для координации действий по обеспечению безопасности ПМЭФ. Туда вошли сотрудники правоохранительных органов, спецслужбы, МЧС, исполнительные органы власти.