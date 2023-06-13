Дополнительные «Сапсаны» запустят между Петербургом и Москвой в дни ПМЭФ-2023

Дополнительные «Сапсаны» будут курсировать в дни проведения ПМЭФ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня 2023 года пройдет одно из самых значимых деловых событий города - Петербургский международный экономический форум. Традиционно на время форума в Северную столицу приезжают тысячи людей со всего мира, чтобы узнать о новых направлениях, трендах, а также для заключения договоров о сотрудничестве. Поэтому РЖД увеличит количество "Сапсанов" между городом на Неве и Москвой, чтобы привезти на событие всех желающих. Об этом ранее сообщили в пресс-службе.

- Для удовлетворения повышенного спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в дни Петербургского международного экономического форума назначены дополнительные поезда "Сапсан" c 13 по 18 июня, - говорится в сообщении РЖД.

Выделены четыре дополнительных поезда. Так, из Москвы в Петербург отправится поезд №774 13, 14 и 16 июня в 15:40, в пункте назначения окажется в 19:25 часов. Также на 17 и 18 июня назначен поезд №786. От отправится из Москвы в 21:00 и прибудет в Петербург в 00:48 часов.

В обратном направлении отправится с Московского вокзала поезд №763 17 июня в 11:00 и будет в Москве в 14:43. Поезд №767, назначенный на 17 и 18 июня, отправится в 13:00 и будет в столице в 17:00 часов.