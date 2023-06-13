Мужчина на BMW сбил собственную двухлетнюю дочь в Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Двухлетняя девочка в тяжелом состоянии доставлена в больницу в Ленобласти. Малышка попала под машину: ребенка не заметил на дороге собственный отец. Авария случилась около восьми часов вечера 11 июня на Водопадной улице в поселке Симагино. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Полиция Выборгского района Ленобласти решает вопрос о возбуждении уголовного дела отношении жителя поселка Симагино за неумелое вождение, - рассказал источник.

Известно, что мужчина сбил собственную дочь на автомобиле «БМВ Х6», который принадлежит его супруге. Девочку водитель просто не заметил. Врачи диагностировали у малышки ушибы, ссадины, закрытый перелом костей таза. Ребенок находится в больнице Сестрорецка в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции выяснят все обстоятельства случившегося и примут решение о возбуждении уголовного дела.