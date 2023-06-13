Спрос на отели в Петербурге во время ПМЭФ снизился на 6,2%

В 2023 году спрос на отели во время ПМЭФ снизился на 6,2% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году в Санкт-Петербурге снизился спрос на отели во время Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 14 по 17 июня. По сравнению с годом ранее в Северную столицу на эти даты приедут на 6,2 процента меньше туристов. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

- Номера в Санкт-Петербурге в дни форума можно забронировать в среднем за 2,5 тысяч рублей за сутки, - говорится в исследовании.

Почти половина туристов предпочла на этот период снять апартаменты, гостевые дома или же хостелы. Отели на "три звезда" выбрали почти 28 процентов гостей Петербурга, еще 18,3 процентов пожелали остановиться в гостиницах с "четырьмя" звездами. Остальные выбрали номера на "две звезды" и "пять звезд".

Большинство россиян, которые приедут в Санкт-Петербург во время ПМЭФ, выбрали размещение без питания — доля таких заказов составляет 70,9 процентов.