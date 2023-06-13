Движение по Смольной набережной в Петербурге ограничат до 19 июля

Там будут прокладывать электрокабель. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Центральном районе Петербурга ограничат движение на Смольной набережной. С 9 июня по 30 сентября на этой улице будут прокладывать электрокабель. Однако специалисты приняли решение не вводить ограничения на весь период работ. Неудобства водителям придется потерпеть только с 15 июня по 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

- Работы на набережной будут идти от Водопроводного переулка до улицы Смольного. С 20 по 30 июля запланирован перерыв: в этот период специалистов на участке не будет, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Подрядчику напомнили об обязательстве обеспечения безопасного прохода для пешеходов. Жителей города попросили быть внимательными на дороге и обращать внимание на информационные щиты. Для водителей там укажут направления объезда.

- ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ, - говорится в сообщении.