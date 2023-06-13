Беглов подписал постановление о проведении «Алых Парусов» в Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 24 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Июнь в Санкт-Петербурге очень богат на события. Во второй половине месяца в городе пройдет самый главный праздник выпускников, на который уже бывшие школьники, да и просто туристы, съедутся со всей страны. «Алые Паруса» состоятся 24 июня 2023 года. Постановление о проведении праздника в эту дату подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- «Алые паруса» получили четыре золотых награды и одну серебряную на международном конкурсе Global Eventex Awards в 2021 году. Петербургский проект одержал победу в номинациях «Праздничное мероприятие», «Культурное мероприятие», «Музыкальное мероприятие» и «Арт-событие», - рассказали в Смольном.

Праздник начнется уже вечером. Для выпускников подготовлен концерт на Дворцовой площади с выступлением знаменитых певцов и коллективов. Завершится праздник салютом и прохождением по Неве главного символа праздника - брига с алыми парусами.