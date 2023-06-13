Потолок загорелся в магазине на проспекте Большевиков в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в магазине. Возгорание случилось в первом часу дня во вторник, 13 июня 2023 года. Сообщение об этом поступило на пульт экстренной службы, после чего бригада спасателей выехала на вызов на проспект Большевиков. Об этом рассказали в управлении МЧС Северной столицы.

- В 12:52 поступило сообщение о пожаре в доме 24 по проспекту Большевиков. В помещении магазина происходило горение потолочного светильника, - пояснили в пресс-службе МЧС.

Тушить пожар сразу же выехали две спецмашины и десять человек личного состава МЧС. Однако сотрудники магазина сами сумели ликвидировать пламя еще до того, как спасатели прибыли на место.

По предварительным данным, никто в результате пожара не пострадал. По какой причине возникло возгорание, предстоит установить специалистам.