Ректор Политеха Андрей Рудской назначен председателем отделения РАН в Петербурге

Андрей Рудской возглавил отделение РАН. Фото: СПбПУ

Санкт- Петербургское отделение РАН возглавил академик и ректор Политеха Андрей Рудской. Его кандидатуру утвердил президиум РАН. Об этом сообщили в пресс-службе организации 13 июня.

- Академик РАН Андрей Иванович Рудской - крупный ученый, специалист в области термомеханической обработки металлов и широкого класса современных материалов. С 2011 года - ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, - говорится в сообщении.

Напомним, региональное отделение РАН в Петербурге появилось в сентябре 2022 года. Это решение было принято на Общем собрании членов организации. В мае Михаил Мишустин подписал распоряжение, после которого нужно было в течение двух месяцев утвердить состав отделения, зарегистрировать его и определить список федерального недвижимого имущества, что передать его в Северную столицу.