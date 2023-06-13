Въезды на ЗСД на севере Петербурга перекроют на три дня из-за дорожных работ. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге перекроют два выезда на Западный скоростной диаметр во время проведения Петербургского международного экономического форума. С 14 по 17 июня заехать на трассу нельзя будет со «Скандинавии» и Зеленогорского шоссе.

- Въезд со «Скадинавии» перекроют с 12 часов 14 июня до 7 утра 17 июня. С Зеленогорского шоссе попасть на трассу нельзя с 12 часов 14 июня до 7 утра 16 июня. В это время там будут проводить плановые работы по восстановлению дорожного покрытия, - сообщили в пресс-службе ЗСД.

Водителей попросили объезжать закрытые съезды. Заехать на Западный скоростной диаметр можно будет с использованием разворота на Зеленогорском шоссе. На дороге появятся специальные знаки и информационные щиты, которые будут сообщать об ограничениях.