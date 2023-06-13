На время ремонта станции метро «Пионерская» в Петербурге запретят остановку транспорта на Коломяжском проспекте Фото: Артем КИЛЬКИН

С 24 июня 2023 года станция метро на синей ветке "Пионерская" в Санкт-Петербурге закроется на ремонт. Вестибюль не будет работать на вход и выход. Чтобы при подготовке к ремонту, да и во время самих работ, движение транспорта вокруг было бесперебойным, автомобилям запретят останавливаться на Коломяжском проспекте. Об этом рассказали в комитете по транспорту.

- В преддверии закрытия станции метро "Пионерская" на ремонт для бесперебойного движения общественного транспорта устанавливаем на Коломяжском проспекте дорожные знаки "Остановка запрещена", - сообщили в комитете.

Всего установят 27 дорожных знаков по Коломяжскому проспекту от Парашютной улицы до станции метро "Черная речка". Запрет на остановку и стоянку вступит в силу с 15 июня.

Сами же ремонтные работы на станции метро завершатся к 22 августа. Специалисты заменят железобетонные плиты перекрытий в зоне турникетов и над механизмами приводов эскалаторов.