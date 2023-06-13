Житель Ленобласти насмерть забил друга из-за ссоры во время застолья. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти нашли в дачном доме СНТ «Орешек-1» в поселке имени Морозова во Всеволожском районе Ленобласти. По версии следствия, 10 июня он выпивал вместе со своим другом. Между приятелями возникла ссора, которая переросла в драку.

- Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ленобласти.

Виновника случившегося задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Специалисты назначили судебные экспертизы. Им предстоит установить причины и условия, из-за которых совершено преступление.