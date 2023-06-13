Квартал «Новое Колпино» в Санкт-Петербурге прирастает социальной инфраструктурой

В квартале «Новое Колпино» который реализует в рамках городской программы «Развитие застроенных территорий» (РЗТ), девелопер «СПб Реновация» (входит в группу «Самолет») будут построены новые детский сад и школа.

В квартале «Новое Колпино» который реализует в рамках городской программы «Развитие застроенных территорий» (РЗТ), девелопер «СПб Реновация» (входит в группу «Самолет») будут построены новые детский сад и школа.

Строительство двух детских садов на 300 мест было закончено в 2017 году и 2022 году. Еще два новых учебных заведения в стадии строительства.

Так детский сад на 220 мест, «Самолет» начал строить в декабре 2022 года. К настоящему моменту завершено строительство монолитного каркаса и перегородок здания, осуществляются работы по устройству кровли, разводке кабельной сети и монтажу оконных конструкций. Компания планирует передать детский сад городу до конца этого года.

Также в конце 2022 года девелопер приступил к строительству в «Новом Колпино» средней общеобразовательной школы на 825 мест. Здесь предусмотрены просторные учебные классы для учеников начальной и старшей школы, вместительные вестибюли и актовые залы. Для гармоничного развития и занятий спортом – будут функционировать два бассейна, а на пришкольной территории разместят полноценный стадион. В настоящее время строители завершают устройство каркаса здания, приступили к внутренним работам. Ввод школы эксплуатацию запанирован на II квартал 2024 года.

- Обеспеченность новых реновационных кварталов современной социальной инфраструктурой – приоритет программы РЗТ. Как ответственный девелопер, мы стремимся создать комфортные условия для жизни в новых комплексах, согласовывая с городом расположение, характеристики и сроки строительства социальных учреждений. Мы стремимся не просто создать, построить образовательный кластер, который будет актуальным еще долгие годы. Мы хотим, чтобы в нем дети чувствовали себя, как дома, набирались знаний в современных, прекрасно организованных и оснащенных помещениях. Пусть также у ребят с детства формируется вкус к здоровому образу жизни: во всех наших социальных проектах предусмотрены отличные условия для занятий спортом, - отметила директор по внешним связям «Самолет Страна» Яна Грозовская.