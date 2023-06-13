Бастрыкин потребовал доклад после продажи чердака в Доме со шпилем в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о продаже чердака в здании в Московском районе Петербурга. Дом является памятником неоклассицизма, поэтому градозащитники выступили против торгов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Граждане выражают обеспокоенность тем обстоятельством, что в результате торгов неэксплуатируемая надстройка и чердак перейдут в собственность частного инвестора, который начнет вести в данных помещениях коммерческую деятельность, - говорится в сообщении.

Жители дома переживают не только о нарушении их прав, но и из-за разрушения здания, которое является объектом культурного наследия. СК проводит доследственную проверку и представит доклад Александру Бастрыкину.

Речь идет о здании с башней напротив парка Победы в Московском районе. Известно, что в этом доме в подростковом возрасте жил Виктор Цой.