Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 12:07

Бастрыкин потребовал доклад после продажи чердака в Доме со шпилем в Петербурге

В этом доме в детстве жил Виктор Цой
Анастасия НУРАДИЛОВА
Бастрыкин потребовал доклад после продажи чердака в Доме со шпилем в Петербурге.

Бастрыкин потребовал доклад после продажи чердака в Доме со шпилем в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о продаже чердака в здании в Московском районе Петербурга. Дом является памятником неоклассицизма, поэтому градозащитники выступили против торгов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Граждане выражают обеспокоенность тем обстоятельством, что в результате торгов неэксплуатируемая надстройка и чердак перейдут в собственность частного инвестора, который начнет вести в данных помещениях коммерческую деятельность, - говорится в сообщении.

Жители дома переживают не только о нарушении их прав, но и из-за разрушения здания, которое является объектом культурного наследия. СК проводит доследственную проверку и представит доклад Александру Бастрыкину.

Речь идет о здании с башней напротив парка Победы в Московском районе. Известно, что в этом доме в подростковом возрасте жил Виктор Цой.