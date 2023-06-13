Староверы попросили Смольный передать им здание Волковской богодельни в Петербурге

Староверы просят Смольный передать им КВД на Волковке Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Община староверов обратилась к властям Санкт-Петербурга с просьбой передать им здание на набережной реки Волковки. Речь идет о здании Главного корпуса Волковской богадельни, которое сейчас является региональным памятником культуры. Об этом 13 июня 2023 года пишет "Мойка78".

- К властям Петербурга обратились с просьбой передать Невской общине Древлеправославной Поморской церкви здание на набережной реки Волковки. Заявление общины опубликовано на сайте городского комитета имущественных отношений, - пишет издание.

Здание было построено в 1880-1882 годах. В своем обращении староверы пояснили, что изначально здание строилось для молитв и богослужений. Но со временем со здания снесли купола, а после и вовсе сделали перепланировку. На данный момент в нем находится городской кожно-венерологический диспансер.