Сад во дворе Мариинского дворца в Петербурге открылся для посетителей

Сад во дворе Мариинского дворца вновь открылся для посетителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге для посетителей снова открылся сад во дворе Мариинского дворца. Правда побывать в нем можно только по выходным с 11:00 до 19:00 часов, так как по будням он закрыт. Об этом 13 июня 2023 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Ландшафтное решение придумали и воплотили в жизнь по проекту архитектора Андрея Ивановича Штакеншнейдера в 1840-е годы. Сад разбили на территории Мариинского дворца для великой княгини Марии Николаевны, - пишет издание.

Раньше во дворце также располагался и зимний сад. Однако впоследствии его переделали под зал заседаний Государственного совета Российской империи.

Сад долгое время был закрыт для посещения. В 2003 году на территории были проведены реставрационные работы. Снова высадили японскую айву, сирень, барбарис. В 2022 году сад открыли для посещения горожан.