Смольный собирается подписать на ПМЭФ-23 соглашения на сумму более 500 млрд рублей

Смольный собирается подписать на ПМЭФ соглашения на сумму более 500 млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во время Петербургского международного экономического форума власти города собираются подписать соглашения на сумму более 500 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора Северной столицы Александра Беглова.

- Беглов отметил, что город выполняет поставленные президентом РФ задачи по обеспечению технологического суверенитета и повышению уровня локализации производств, - сообщает издание.

Глава города отметил, что некоторые соглашения коснутся сферы промышленности. Планируется расширять существующие и строить новые производства. В Петербурге собираются возродить тяжелое машиностроение. Также подпишут инфраструктурные проекты, которые укрепят транспортный каркас города.

В рамках ПМЭФ в Петербурге запланировали закладку первого камня будущего трамвайного депо «Купчино-Шушары-Славянка».