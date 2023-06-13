75% петербуржцев отвлекаются на рабочие дела во время отпуска. Фото: Олег ЗОЛОТО

Исследователи SuperJob выяснили, что большинство опрошенных отвлекаются на рабочие дела по время отпуска. Об этом рассказали 75 процентов респондентов. Чаще всего заниматься работой во время законных выходных приходится менеджерам по продажам, специалистам по экономике и финансам.

- Большинство работающих вынуждены отвлекаться от отпуска на решение рабочих проблем: по оценкам 35 процентов опрошенных, их отрывают от отдыха иногда, а 40 процентов — часто. Каждый двадцатый принципиально обрубает деловые контакты на время отпуска, чтобы отдохнуть качественно, - сообщает SuperJob.

Отвлекаются на работу от отпуска чаще всего петербуржцы старше 45 лет с хорошей заработной платой. Зато принципиально не работают каждый десятый разработчик и 6 процентов юристов.