Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 13:23

75% петербуржцев отвлекаются на рабочие дела во время отпуска

40% работников часто решают деловые вопросы на отдыхе
Анастасия НУРАДИЛОВА
75% петербуржцев отвлекаются на рабочие дела во время отпуска.

75% петербуржцев отвлекаются на рабочие дела во время отпуска.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Исследователи SuperJob выяснили, что большинство опрошенных отвлекаются на рабочие дела по время отпуска. Об этом рассказали 75 процентов респондентов. Чаще всего заниматься работой во время законных выходных приходится менеджерам по продажам, специалистам по экономике и финансам.

- Большинство работающих вынуждены отвлекаться от отпуска на решение рабочих проблем: по оценкам 35 процентов опрошенных, их отрывают от отдыха иногда, а 40 процентов — часто. Каждый двадцатый принципиально обрубает деловые контакты на время отпуска, чтобы отдохнуть качественно, - сообщает SuperJob.

Отвлекаются на работу от отпуска чаще всего петербуржцы старше 45 лет с хорошей заработной платой. Зато принципиально не работают каждый десятый разработчик и 6 процентов юристов.