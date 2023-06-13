Жителя Ленобласти отправили на 7 лет в колонию за дезертирство. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который сам ушел с места службы. 27 октября мужчина уехал из ЛНР в другой город, чтобы не участвовать в спецоперации. Несколько дней ему пришлось жить в заброшенном доме. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Подсудимый переоделся в гражданскую одежду, сжег свой военный билет и закопал автомат на участке возле указанного дома, после чего, предварительно договорившись с неизвестной ему женщиной, 1 ноября уехал на принадлежащем ей автомобиле сначала в Донецк, а затем 4 ноября – в Ленобласть, - говорится в сообщении.

10 ноября мужчина сам пришел в следственный отдел СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону и во всем признался. Военнослужащего на семь лет отправили в исправительную колонию строгого режима.