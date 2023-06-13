Петербуржец в зале суда простил супругу, ударившую его ножом в затылок

Уголовное дело прекратили из-за примирения сторон. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Петербурге рассмотрел уголовное дело на женщину, которая в январе ударила ножом собственного мужа во время ссоры на кухне. Удар пришелся в затылок, мужчина попал в больницу с резанной раной затылочной области. Это считается легким вредом здоровью.

- Потерпевший заявил суду ходатайство, в котором просил о прекращении уголовного дела в отношении супруги в связи с их примирением, поскольку причиненный преступлением вред был полностью девушкой заглажен, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Во время судебного заседания женщина еще раз извинилась перед мужем. У них нет друг к другу претензий. Уголовное дело прекратили из-за примирения сторон. В конце заседания супруги поцеловались и отправились домой.