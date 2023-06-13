Мужчина обокрал соседа после совместного застолья в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Ленобласти задержали мужчину, который обокрал соседа после застолья. Инцидент произошел вечером 11 июня в Луге на улице Достоевского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Гость, применив силу, забрал из дома телевизор Telefunken и с места происшествия скрылся. Сосед-налетчик далеко не ушел, и был обнаружен полицейскими по горячим следам, у дома 6 по улице Достоевского, - говорится в сообщении регионально ведомства.

В полиции рассказали, что изначально злоумышленник просто пришел в гости. Известно, что раньше он уже привлекался к ответственности. Похищенный телевизор у него отобрали. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Расследование продолжается.