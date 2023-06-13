Петербуржец, до смерти забивший собственную мать, получил 7 лет колонии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который до смерти забил собственную мать. Это произошло в декабре прошлого года в квартире на улице Евдокима Огнева. Пьяный сын вернулся домой, схватил 64-летнюю мать за шею и более 50 раз ударил в жизненно важные органы.

- После этого неадекватный мужчина продолжил пить алкоголь. А женщина от полученных травм умерла прямо в квартире, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Суд назначил мужчине лишение свободы сроком на семь лет. Это время он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, накануне суд вынес приговор военнослужащему, который сам уехал с зоны проведения спецоперации. Мужчина получил семь лет колонии строгого режима.