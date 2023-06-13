Терракотовую армию китайского императора отреставрировали в историческом парке «Россия - Моя история»

В музее насчитывается 200 экспонатов. Фото: Диана КОРЧАГИНА

В историческом парке «Россия-Моя история» представили отреставрированную выставку, основанную на археологической сенсации XX века - глиняной армии первого китайского императора Цинь Шихуанди, правившего в III в. до н.э. В музее насчитывается 200 экспонатов.

На данный момент «Терракотовая армия» - одна из главных достопримечательностей Китая и представляет великое культурное наследие народа. Над созданием армии трудилось около 700 тысяч человек. Сейчас объект Всемирного наследия ЮНЕСКО могут увидеть своими глазами и петербуржцы.

На выставке зрители могут посмотреть воинов и лошадей, колесницы, предметы быта и даже наряды древнего Китая. Объекты восстановили в натуральную величину. Все экспонаты имеют высокую детализацию для полного погружения в атмосферу.

Но это еще не все, чем гостей выставки смогут удивить в историческом парке. Экспозиция дополнена спецэффектами - световыми шоу и видеопроекциями. А для создания интересных снимков в социальных сетях в музее установили интерактивную фотозону.

Кроме того, выставку дополняет экспозиция из собрания Государственного музея Востока. На экскурсии все посетители могут воспользоваться бесплатным аудиогидом.