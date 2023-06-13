Движение в центре Петербурга перекроют из-за легкоатлетического забега #МыВместе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за легкоатлетического Забега #МыВместе несколько улиц в центре Петербурга перекроют. Временные ограничения будут действовать с 13 по 16 июня. Марафон приурочен к ПМЭФ-2023. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

— Предварительный запрет остановки и стоянки автомобилей вводится на Адмиралтейском проспекте, в проезде вдоль Исаакиевской площади и от Вознесенского проспекта к Сенатской площади, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, с нуля часов 13 числа на целые сутки, а также с 15 июня с пяти и до семи утра изменится движение десяти автобусов: № 2, № 3, № 7, № 10, № 22, № 24, № 27, № 70, № 71 и № 191. Также новыми путями поедут семь троллейбусов. Как сообщили в пресс-службе комитета, пересмотреть схему своих перемещений придется пассажирам общественного транспорта № 1, № 5, № 7, № 10, № 11, № 17 и № 22.

Ранее spb.kp.ru писала, что движение по Смольной набережной в Петербурге ограничат до 19 июля.