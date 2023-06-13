Трехкилометровый участок шоссе отремонтируют в Ленобласти по нацпроекту. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленобласти начался ремонт шоссе Барыбина между обходом Тосно и Московским шоссе. Реставрировать трехкилометровый участок будут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

– Дорожники сейчас демонтируют старые остановки. На их месте сделают большие посадочные площадки с пандусами, – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, рабочие заменят изношенный асфальт, укрепят обочины, поставят знаки и нанесут разметку. Ремонтируемый участок находится около Тосненской клинической межрайонной больницы. Кстати, новое покрытие примкнет к восстановленному несколько лет назад участку в сторону деревни Нурма.

Напомним, что шоссе Барыбина – составная часть протяженной магистрали от Кемплово до Шапок, соединяющей Волосовский, Гатчинский и Тосненский районы.