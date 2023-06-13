Опьяненного наркотиками жителя Ленобласти обвинили в гибели двух человек в ДТП

Жителя Ленобласти обвинили в гибели двух человек в ДТП. Фото: Артем КИЛЬКИН

48-летнего жителя Ленобласти обвинили в гибели двух человек. Правоохранители уточнили, что мужчина нарушил ПДД, сев в автомобиль в состоянии наркотического опьянения. Из-за этого он не справился с управлением и попал в ДТП. Еще одного пассажира пострадавшей машины госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

– Как выяснили следователи, около года назад задержанный принял наркотики и сел за руль. Он превысил разрешенную скорость и разогнался до 89 километров в час, – уточнили в ведомстве.

Из-за этого мужчина перестал контролировать свою машину и влетел в находящиеся впереди автомобили. Двое пассажиров от полученных травм скончались на месте, еще одного доставили в тяжелом состоянии в одну из областных больниц.

Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.