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НовостиПроисшествия13 июня 2023 16:59

Опьяненного наркотиками жителя Ленобласти обвинили в гибели двух человек в ДТП

Еще один пассажир серьезно пострадал
Элеонора КУРЮМОВА
Жителя Ленобласти обвинили в гибели двух человек в ДТП.

Жителя Ленобласти обвинили в гибели двух человек в ДТП.

Фото: Артем КИЛЬКИН

48-летнего жителя Ленобласти обвинили в гибели двух человек. Правоохранители уточнили, что мужчина нарушил ПДД, сев в автомобиль в состоянии наркотического опьянения. Из-за этого он не справился с управлением и попал в ДТП. Еще одного пассажира пострадавшей машины госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

– Как выяснили следователи, около года назад задержанный принял наркотики и сел за руль. Он превысил разрешенную скорость и разогнался до 89 километров в час, – уточнили в ведомстве.

Из-за этого мужчина перестал контролировать свою машину и влетел в находящиеся впереди автомобили. Двое пассажиров от полученных травм скончались на месте, еще одного доставили в тяжелом состоянии в одну из областных больниц.

Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.