Внешний вид храма иконы Божией Матери согласовали в Петербурге. Фото: t.me/kga_spb

В комитете по градостроительству и архитектуре согласовали внешний вид храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Новое духовное учреждение появится на проспекте Художников неподалеку от Поэтического бульвара в Выборгском районе. Об этом сообщили в пресс-службе профильного ведомства.

– Проект Скорбященской церкви, которую построят на углу Поэтического бульвара и проспекта Художников, приблизительно займет площадь в две тысячи квадратных метров, – говорится на сайте КГА.

Там сейчас располагается небольшой сквер, где красуется местная мини-достопримечательность — композиция «Карандаши». Местные жители выразили свое мнение в комментариях официальной группы комитета. И, кажется, новая религиозная постройка их не особо вдохновляет. Некоторых напрягают потенциальные пробки, кто-то волнуется из-за стиля новоявленной композиции, а особо не воцерковленные граждане вообще не видят необходимости в нем.